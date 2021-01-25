"Челсі" відправив у відставку головного тренера Лемпарда

Фото: Френк Лемпард (facebook.com/ChelseaFC)

Лондонський "Челсі" оголосив про відставку Френка Лемпарда з поста головного тренера. Таке рішення було прийнято через незадовільні результати команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Це було дуже важке рішення, яке власник і правління клубу взяли нелегко. Ми вдячні Френку за те, чого він домігся за час перебування на посаді головного тренера. Однак недавні результати і виступи не виправдали очікувань клубу, в результаті чого команда залишилася в середині таблиці без чіткого шляху до покращення ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Лемпарда замінить колишній головний тренер "Парі Сен-Жермен" Томас Тухель, контракт якого буде розрахований до 2022 року. У запрошенні німецького фахівця був зацікавлений власник "Челсі" Роман Абрамович.

Лемпард очолив "Челсі" влітку 2019 року. В цей час команда посідає дев'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Від зони Ліги чемпіонів синіх відокремлює 5 очок. У поточному розіграші турніру лондонський клуб пробився в плей-офф, де на стадії 1/8 фіналу зіграє з мадридським "Атлетіко".

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ оголосив про призначення Маурісіо Почеттіно новим головним тренером.