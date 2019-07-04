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"Челси" объявил о назначении Лэмпарда главным тренером

Новости » Спорт    04.07.2019 - 11:12
"Челси" объявил о назначении Лэмпарда главным тренером
Фото: Фрэнк Лэмпард (dcfc.co.uk)

Соглашение рассчитано на три сезона

"Челси" объявил о назначении на пост главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда, в минувшем сезоне возглавлявшего "Дерби Каунти". Об этом сообщается на сайте лондонского клуба.

Соглашение с 41-летним английским специалистом рассчитано на три сезона.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в мае 2018 года, возглавив "Дерби". Под его руководством команда вышла в финал плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ, но уступила "Астон Вилле".

В качестве футболиста Лэмпард защищал цвета "Челси" с 2001 по 2014 год и за это время успел завоевать с клубом 13 трофеев. Также экс-полузащитник с показателем в 211 голов является лучшим бомбардиром в истории лондонцев.

В прошедшем сезоне "Челси" занял 3 место в чемпионате Англии, а также выиграл Лигу Европы, в финале разгромив "Арсенал" (4:1). Команду возглавлял Маурицио Сарри, который ушел в "Ювентус".

Напомним, "Челси" объявил об уходе из команды Гонсало Игуаина и еще четырех футболистов.

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