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"Челсі" оформив трансфер віце-чемпіона світу з Ліги 1

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Лондон, П'ятниця 04 серпня 2023 12:29
"Челсі" оформив трансфер віце-чемпіона світу з Ліги 1 Фото: Аксель Дісасі переїхав на "Стемфорд Брідж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Челсі" підсилив лінію оборони центрбеком збірної Франції Акселем Дісасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний оборонець завершив перехід із "Монако". У лавах монегасків він відіграв три сезони.

Дісасі підписав із "Челсі" контракт на 6 років. Французький гранд отримав за центрбека орієнтовно 45 млн євро. За місце в основі "синіх" він конкуруватиме зі співвітчизниками Фофана, Сарром і Бадьяшиле, а також англійцями Колвіллом, Хамфрісом, Чалобою і бразильцем Сілвою.

У минулому сезоні Дісасі зіграв 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Раніше він провів 4 сезони за "Реймс", а сезон 2015/16 відіграв за рідний "Париж" у французькій Лізі 2.

"Челсі" в міжсезоння-2023

1 липня новим керманичем "синіх" став Маурісіо Почеттіно. Він покликаний повернути лондонців на вершину АПЛ після невдалого попереднього сезону з фінішем на 12-й сходинці чемпіонату.

Перед підписанням Дісасі "Челсі" закрив 5 трансферів. Португалець перейшов вільним агентом, а за бразильця Ангело, француза Угочукву, сенегальця Джексона та французу Нкунку лондонці заплатили 139 млн євро.

"Челсі" провів 5 спарингів, у яких не зазнав жодної поразки. Перемоги "сині" здобули над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) та "Фулхемом" (2:0). Українець Михайло Мудрик зіграв 3 поєдинки, в яких записав до свого активу 1 м'яч та 1 асист.

До слова, українець Кухаревич переїхав у чемпіонат Англії з французького "Труа".

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