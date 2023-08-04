"Челси" оформил трансфер вице-чемпиона мира из Лиги 1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

25-летний защитник завершил переход из "Монако". В рядах монегасков он отыграл три сезона.

Дисаси подписал с "Челси" контракт на 6 лет. Французский гранд получил за центрбека ориентировочно 45 млн евро. За место в основе "синих" он будет конкурировать с соотечественниками Фофана, Сарром и Бадьяшиле, а также англичанами Колвиллом, Хамфрисом, Чалобой и бразильцем Силвой.

В прошлом сезоне Дисаси сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативных передачи. Ранее он провел 4 сезона за "Реймс", а сезон 2015/16 отыграл за родной "Париж" во французской Лиге 2.

"Челси" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "синих" стал Маурисио Почеттино. Он призван вернуть лондонцев на вершину АПЛ после неудачного предыдущего сезона с финишем на 12-й строчке чемпионата.

Перед подписанием Дисаси "Челси" закрыл 5 трансферов. Португалец перешел свободным агентом, а за бразильца Ангело, француза Угочукву, сенегальца Джексона и француза Нкунку лондонцы заплатили 139 млн евро.

"Челси" провел 5 спаррингов, в которых не потерпел ни одного поражения. Победы "синие" одержали над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) и "Фулхэмом" (2:0). Украинец Михаил Мудрик сыграл 3 поединка, в которых записал в свой актив 1 мяч и 1 ассист.