ua en ru
Пт, 04 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Челси" оформил трансфер вице-чемпиона мира из Лиги 1

Новина українською →
Лондон, Пятница 04 августа 2023 12:29
"Челси" оформил трансфер вице-чемпиона мира из Лиги 1 Фото: Аксель Дисаси переехал на "Стэмфорд Бридж" (chelseafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Челси" усилил линию обороны центрбеком сборной Франции Акселем Дисаси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

25-летний защитник завершил переход из "Монако". В рядах монегасков он отыграл три сезона.

Дисаси подписал с "Челси" контракт на 6 лет. Французский гранд получил за центрбека ориентировочно 45 млн евро. За место в основе "синих" он будет конкурировать с соотечественниками Фофана, Сарром и Бадьяшиле, а также англичанами Колвиллом, Хамфрисом, Чалобой и бразильцем Силвой.

В прошлом сезоне Дисаси сыграл 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативных передачи. Ранее он провел 4 сезона за "Реймс", а сезон 2015/16 отыграл за родной "Париж" во французской Лиге 2.

"Челси" в межсезонье-2023

1 июля новым наставником "синих" стал Маурисио Почеттино. Он призван вернуть лондонцев на вершину АПЛ после неудачного предыдущего сезона с финишем на 12-й строчке чемпионата.

Перед подписанием Дисаси "Челси" закрыл 5 трансферов. Португалец перешел свободным агентом, а за бразильца Ангело, француза Угочукву, сенегальца Джексона и француза Нкунку лондонцы заплатили 139 млн евро.

"Челси" провел 5 спаррингов, в которых не потерпел ни одного поражения. Победы "синие" одержали над "Рексемом" (5:0), "Брайтоном" (4:3) и "Фулхэмом" (2:0). Украинец Михаил Мудрик сыграл 3 поединка, в которых записал в свой актив 1 мяч и 1 ассист.

К слову, украинец Кухаревич переехал в чемпионат Англии из французского "Труа".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Челси Чемпионат Англии
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
Ситуация на фронте сегодня 4 августа
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена