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Екс-форвард молодіжної збірної розширив представництво України в чемпіонаті Англії

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Свонсі, Вівторок 01 серпня 2023 09:50
Екс-форвард молодіжної збірної розширив представництво України в чемпіонаті Англії Фото: Микола Кухаревич приміряв футболку "лебедів" (swanseacity.com)
Автор: Антон Федорців

Український нападник Микола Кухаревич поповнив лави валлійського "Свонсі", який розпочне сезон 2023/24 в англійському Чемпіоншипі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний форвард продовжить виступи на Альбіоні. Попередній сезон він провів у складі шотландського "Хіберніана".

Кухаревич уклав із "лебедями" контракт на 3 роки. Сума повноцінного трансферу з французького "Труа" наразі залишається таємницею. На "Ліберті Стедіум" він виступатиме під 19-м номером. За місце в основі українець конкуруватиме з нідерландцем Піру, англійцем Єйтсом і валлійцем Калленом.

У сезоні 2022/23 "Свонсі" фінішував на 10-й сходинці, відставши від зони плей-офф за вихід до Прем'єр-ліги всього на три очки. У 2011-2018 рр. "лебеді" провели 7 сезонів поспіль в АПЛ. Найвище досягнення – 8-ме місце (2014/15).

Хто такий Микола Кухаревич

Уродженець Рівненщини, вихованець луцької "Волині". На професіональному рівні дебютував за львівський "Рух" у липні 2020 року.

Після року в УПЛ перебрався до французького "Труа" за орієнтовно 300 тисяч євро. Закріпитися в Лізі 1 та бельгійській Лізі Жупіле в складі "Левена" (оренда) не зумів. Минулий сезон відіграв за "Хіберніан" у статусі орендованого – 15 матчів, 5 голів у шотландській Прем'єр-лізі.

Кухаревич поповнив українську колонію у чемпіонаті Англії. На рівні Прем'єр-ліги новий сезон розпочнуть Зінченко ("Арсенал"), Ярмолюк ("Брентфорд"), Мудрик ("Челсі"), Забарний ("Борнмут") і Миколенко ("Евертон").

До слова, раніше Зінченко став жертвою жарту одноклубника під час спільного інтерв'ю.

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