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"Челсі" оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ: рекордсменом став чемпіон світу

Фото: Енцо Фернандес у фіналі ЧС-2022 (facebook.com/AFASeleccionArgentina)
Автор: Антон Федорців

Лісабонська "Бенфіка" в останні години зимового трансферного вікна відпустила півзахисника Енцо Фернандеса в лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний хавбек змінив Португалію на чемпіонат Англії. Трансфер до лав "синіх" – найдорожчий в історії англійського футболу.

Фернандес перейшов у "Челсі" за 121 млн євро. Чверть від цієї суми отримає аргентинський "Рівер Плейт" – рідний клуб чемпіона світу. З лондонцями новачок підписав контракт до літа 2031 року. "Челсі" виплатить відступні кількома траншами. Перший складе орієнтовно 40 млн фунтів.

Енцо Фернандес провів у "Бенфіці" лише півроку. Влітку він переїхав до Прімейри всього за 14 млн євро. З тих пір аргентинець встиг зіграти 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

Попит на Фернандеса зріс за мотивами Мундіалю в Катарі. Виступи на ЧС-2022 хавбек розпочав резервістом, але впродовж турніру завоював місце в основі "альбіселесте". У плей-офф Кубка світу він зіграв усі поєдинки без замін. Загальна статистика на чемпіонаті світу – 7 матчів, 1 гол, 1 асист.

До слова, напередодні українець Забарний перейшов у "Борнмут" із київського "Динамо".

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БенфикаЧелсиЧемпіонат Англії