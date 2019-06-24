"Челсі" оголосить про призначення нового тренера в найближчі дні

Фото: Френк Лемпард (dcfc.co.uk)

Лондонці закриють питання про компенсацію за Лемпарда

Головний тренер "Дербі Каунті" Френк Лемпард протягом декількох днів очолить "Челсі". Про це повідомляє TalkSport.

Лондонці закриють питання про компенсацію в розмірі 4,5 млн євро за достроковий розрив контракту, після чого підтвердять призначення фахівця.

На посаді наставника лондонського клубу 40-річний Лемпард стане наступником Мауріціо Саррі, який перебрався в "Ювентус".

Френк Лемпард почав тренерську кар'єру в кінці травня 2018 року, очоливши "Дербі Каунті". У його дебютному сезоні в ролі наставника він посів з клубом шосте місце в турнірній таблиці англійського Чемпіоншипа - другого дивізіону в Англії. Лемпард як гравець виступав за "Челсі" з 2001 по 2014 рік.

За підсумками минулого сезону "Челсі" посів 3 місце в АПЛ і став переможцем Ліги Європи.

Нагадаємо, колишній воротар "Челсі" Петр Чех отримав посаду в структурі клубу.