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"Челсі" оголосить про призначення нового тренера в найближчі дні

Новини » Спорт    24.06.2019 - 12:25
"Челсі" оголосить про призначення нового тренера в найближчі дні
Фото: Френк Лемпард (dcfc.co.uk)

Лондонці закриють питання про компенсацію за Лемпарда

Головний тренер "Дербі Каунті" Френк Лемпард протягом декількох днів очолить "Челсі". Про це повідомляє TalkSport.

Лондонці закриють питання про компенсацію в розмірі 4,5 млн євро за достроковий розрив контракту, після чого підтвердять призначення фахівця.

На посаді наставника лондонського клубу 40-річний Лемпард стане наступником Мауріціо Саррі, який перебрався в "Ювентус".

Френк Лемпард почав тренерську кар'єру в кінці травня 2018 року, очоливши "Дербі Каунті". У його дебютному сезоні в ролі наставника він посів з клубом шосте місце в турнірній таблиці англійського Чемпіоншипа - другого дивізіону в Англії. Лемпард як гравець виступав за "Челсі" з 2001 по 2014 рік.

За підсумками минулого сезону "Челсі" посів 3 місце в АПЛ і став переможцем Ліги Європи.

Нагадаємо, колишній воротар "Челсі" Петр Чех отримав посаду в структурі клубу.

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