"Челсі" оголосив про відставку Антоніо Конте

"Сині" нарешті розлучилися з італійцем

"Челсі" офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером команди Антоніо Конте. Про це повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"За той період, коли Антоніо був в клубі, ми стали шестиразовими чемпіонами і в восьмий раз виграли Кубок Англії. Клуб встановив рекорд з 30 перемог за сезон АПЛ і оновив кращий результат за перемогами поспіль (13). Ми бажаємо Антоніо успіхів у його подальшій кар'єрі", - йдеться в заяві клубу.

Конте очолив "Челсі" в 2016 році. У сезоні 2016/17 фахівець разом з командою домігся перемоги в англійській Прем'єр-лізі, а ще через рік виграв Кубок Англії. У минулому сезоні чемпіонату країни "Челсі" посів п'яте місце.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що новим головним тренером лондонської команди стане екс-наставник "Наполі" Мауріціо Сарри.

Нагадаємо, "Челсі" як мінімум добу не міг оголосити про відставку Конте через розбіжності про компенсацію.