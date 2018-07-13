"Челси" не может объявить об отставке Конте из-за разногласия о компенсации

Ранее в прессе появились сообщения об увольнении специалиста

Лондонский "Челси" не может официально объявить об отставке главного тренера команды Антонио Конте из-за разногласий в выплате компенсации. Об этом сообщает Football Italia.

Накануне в прессе появились сообщения об увольнении специалиста, но клуб пока официально эту информацию не подтвердил.

По информации издания, руководство клуба решило уволить 48-летнего итальянского специалиста и его помощников без выплаты компенсации в размере 11 млн евро, которая была прописана в контракте.

В "Челси" считают, что у них есть на это основания и Конте не имеет права на компенсацию из-за некоторых поступков. Предполагается, что речь идет о ситуации с продажей Диего Косты в "Атлетико" - футболист узнал о переходе, получив СМС от Конте.

Конте, в свою очередь, намерен добиться выплаты через судебные инстанции.

Несмотря на то, что Конте официально не был уволен, бывший капитан лондонцев Джон Терри уже поблагодарил тренера за совместную работу, а действующий футболист команды Сеск Фабрегас пожелал специалисту удачи.

Напомним, ранее Антонио Конте отказался возглавить мадридский "Реал".