ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Челсі" оголосив про призначення Лемпарда головним тренером

Новини » Спорт    04.07.2019 - 11:12
"Челсі" оголосив про призначення Лемпарда головним тренером
Фото: Френк Лемпард (dcfc.co.uk)

Угода розрахована на три сезони

"Челсі" оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Френка Лемпарда, який минулого сезону очолював "Дербі Каунті". Про це повідомляється на сайті лондонського клубу.

Угода з 41-річним англійським фахівцем розрахована на три сезони.

Лемпард почав тренерську кар'єру в травні 2018 року, очоливши "Дербі". Під його керівництвом команда вийшла в фінал плей-офф Чемпіоншипа за місце в АПЛ, але поступилася "Астон Віллі".

Як футболіст Лемпард захищав кольори "Челсі" з 2001 по 2014 рік і за цей час встиг завоювати з клубом 13 трофеїв. Також екс-півзахисник з показником у 211 голів є найкращим бомбардиром в історії лондонців.

Минулого сезону "Челсі" посів 3 місце в чемпіонаті Англії, а також виграв Лігу Європи, у фіналі розгромивши "Арсенал" (4:1). Команду очолював Мауріціо Сарри, який пішов в "Ювентус".

Нагадаємо, "Челсі" оголосив про відхід з команди Гонсало Ігуаїна і ще чотирьох футболістів.

"Челсі" отримав дозвіл на переговори з потенційним тренером Саррі визначився з першими трансферними цілями "Ювентуса"
Новини України Челсиназначениетренер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся