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"Челси" намерен укрепить атаку после снятия запрета на трансферы

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Клуб намерен потратить 180 млн евро

Футбольный клуб "Челси" собирается усилить состав команды в грядущее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Руководство лондонской команды готово выделить на новых футболистов порядка 180 млн евро. В частности, "синие" намерены укрепить атакующую линию и уже составили список кандидатов, которые могут быть приобретены.

В список потенциальных новичков входят: форвард "Лейпцига" Тимо Вернер, полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, а также нападающий "Лиона" Мусса Дембеле. Издание отмечает, что приобрести Вернера и Дембеле будет сложной задачей, так как их клубы пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом, покинуть "Челси" могут нападающий Оливье Жиру и защитник Маркос Алонсо, которые могут оказаться в миланском "Интере", а также форвард Педро.

Напомним, что лондонский клуб сможет подписывать новичков в январе, поскольку трансферный запрет был сокращен решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS).

Клуб подал апелляцию на приговор Международной федерации футбола (ФИФА), которая в феврале запретила лондонцам регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых игроков.

Отметим, клуб не купил ни одного игрока перед началом нынешнего сезона, при этом команду покинули сразу пять футболистов.

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