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Челси и МЮ сыграли в сухую ничью. Юнайтед отстает от Ман Сити уже на 12 очков

Новина українською → Лондон, Воскресенье 28 февраля 2021 20:35
Челси и МЮ сыграли в сухую ничью. Юнайтед отстает от Ман Сити уже на 12 очков Фото: матч Челси - Манчестер Юнайтед (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Роман Тверденко

Челси и Манчестер Юнайтед не открыли счет в матче 26-го тура чемпионата Англии. Благодаря этому у лидера Манчестер Сити увеличился отрыв в турнирной таблице.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Матч оказался небогатым на голевые моменты. Игра выдалась довольно спокойной.

Единственным серьезным моментом стала ситуация на 14-й минуте с попаданием мяча в руку Каллуму Хадсону-Одои в штрафной площадке после штрафного удара Манчестер Юнайтед. Судья видеоповторов не принял решение по эпизоду и предложил посмотреть момент арбитру в поле Стюарту Атвеллу. Тот не увидел причин для назначения пенальти, тогда как ряд экспертов на ТВ посчитали такое решение судьи сомнительным.

Ничья 0:0. Манчестер Юнайтед набрал 50 очков, но в то же время команда Уле-Гуннара Сульшера увеличила отставание от лидирующего Манчестер Сити, который вчера победил Вест Хэм. Теперь между командами 12 очков разницы.

У Челси вторая ничья подряд, 44 очка и 5-я строчка в таблице АПЛ.

Напомним, сегодня донецкий Шахтер уступил в домашнем матче Заре. Единственный гол в матче на последней минуте добавленного времени забил Дмитрий Иванисеня - 0:1.

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