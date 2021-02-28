"Заря" вырвала победу у "Шахтера" на последней минуте

Начало матча было за "горняками". Несколько раз не очень удачно пробивал Мораес, а затем хороший момент потерял Тете - бразильца вывели на ударную позицию в штрафной, но его удар пролетел рядом с ближней "девяткой".

Ближе к середине тайма игроки "Зари" инициативу перехватили и имели несколько моментов, чтобы счет в матче открыть. Самым реальным был "удар-скорпиона" от Вернидуба. Но голкипер "Шахтера" Трубин отличиться луганчанам не дал.

Второй тайм продолжился с атак "горняков". А на 80-й минуте матча "Шахтер" получил бонус. Главный арбитр матча Екатерина Мондзуль после просмотра VAR показала прямую красную Жуниору Рейсу за фол на форварде "Шахтера" Жуниоре Мораесе. Изначально бразильцу была показана "желтая".

"Горняки" бросили все силы на атаку. В последние минуты донецкий клуб был несколько раз близок к голу, самый реальный шанс упустил впервые вышедший со старта в этом сезоне Исмаили - он получил мяч в штрафной, но его удар заблокировал Абу Хана. А уже на 94-й минуте Аллахьяр убежал в быструю контратаку от собственной штрафной и отпасовал на единственного поддержавшего его партнера. Иванисеня с линии вратарской пробил мимо Трубина - 1:0.

Таким образом победа позволила "Заре" подобраться к "Шахтеру" на расстояние 4 очков. При этом у луганчан есть матч в запасе. А вот "горняки" рискуют отпустить "Динамо". Сейчас у киевлян 2 очка преимущества. Сегодня в 19:30 в последнем матче 16-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" на выезде сыграет со "Львовом".