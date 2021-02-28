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Челсі і МЮ зіграли в суху нічию. Юнайтед відстає від Ман Сіті вже на 12 очок

Новость на русском → Лондон, Неділя 28 лютого 2021 20:35
Челсі і МЮ зіграли в суху нічию. Юнайтед відстає від Ман Сіті вже на 12 очок Фото: матч Челсі - Манчестер Юнайтед (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Роман Тверденко

Челсі і Манчестер Юнайтед не відкрили рахунок у матчі 26-го туру чемпіонату Англії. Завдяки цьому у лідера Манчестер Сіті збільшився відрив у турнірній таблиці.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Матч виявився небагатим на гольові моменти. Гра видалася досить спокійною.

Єдиним серйозним моментом стала ситуація на 14-й хвилині з попаданням м'яча в руку Каллуму Хадсону-Одої у штрафному майданчику після штрафного удару Манчестер Юнайтед. Суддя відеоповторів не прийняв рішення щодо епізоду і запропонував подивитися момент арбітру в полі Стюарту Атвеллу. Той не побачив причин для призначення пенальті, тоді як ряд експертів на ТБ порахували таке рішення судді сумнівним.

Нічия 0:0. Манчестер Юнайтед набрав 50 очок, але в той же час команда Уле-Гуннара Сульшера збільшила відставання від лідируючого Манчестер Сіті, який вчора переміг Вест Хем. Тепер між командами 12 очок різниці.

У Челсі друга нічия поспіль, 44 очки і 5-я рядок у таблиці АПЛ.

Нагадаємо, сьогодні донецький Шахтар поступився в домашньому матчі Зорі. Єдиний гол у матчі на останній хвилині компенсованого часу забив Дмитро Іванісеня - 0:1.

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