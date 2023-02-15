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"Челсі" з Мудриком програв "Боруссії" Д виїзний матч плей-офф Ліги чемпіонів

Фото: "Джмелі" святкують взяття воріт "Челсі" (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Мінімальною перемогою дортмундської "Боруссії" завершився перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23 проти лондонського "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, перші матчі

"Боруссія" Д – "Челсі" – 1:0

Гол: Адеємі, 63

Стартовий відрізок був за лондонцями. "Сині" раз у раз намагалися скористатися високою лінією оборони господарів. Наприклад, після флангового прориву Мудрика з навісом до центру штрафного майданчика господарі з труднощами відбилися.

"Джмелі" відповіли на 20-й хвилині. Це Беллінгем накрутив оборонця і пробив із лінії карної зони. М'яч зачепив оборонця і пішов на кутовий. Згодом потужно пробив Аллє, але сфера пролетіла поруч зі стійкою.

Новий обмін напівмоментами відбувся у середині матчу. Перед перервою дортмундець Вольф не влучив площину з перспективної позиції. Натомість Чілвелл на початку другої половини не зміг акцентовано пробити після розрізної передачі Мудрика.

На 63-й хвилині "Боруссія" таки відкрила рахунок. Господарям вдалася стрімка контратака. Адеємі отримав передачу від Геррейро, обійшов 120-мільйонного Фернандеса, обіграв Кепу та відправив м'яч у порожні ворота.

Попри очікування нейтральних уболівальників, перший гол не додав поєдинку видовищності. Суперники навпаки – на значний часовий період "випали". Лише у фінальній чверті пішли моменти в обидва боки.

Спершу Кобель парирував потужний постріл Кулібалі, а Джан виніс м'яч із лінії. Далі в контратаці "джмелів" Модест так і не завдав удару. Згодом Феліш із вигідного становища пробив у голкіпера, а Зієш зі штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою. Зрештою, "Челсі" так і не відігрався.

Українець Михайло Мудрик вийшов у старті "синіх". Вінгер провів на полі 70 хвилин. Замість нього Грем Поттер випустив іспанця Кукурелью. Матч у Дортмунді став третім поспіль в основі для Мудрика.

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