RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Челси" с Мудриком проиграл "Боруссии" Д выездной матч плей-офф Лиги чемпионов

Фото: "Шмели" празднуют взятие ворот "Челси" (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой дортмундской "Боруссии" завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 против лондонского "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Боруссия" Д – "Челси" – 1:0

Гол: Адейеми, 63

Стартовый отрезок был за лондонцами. "Синие" то и дело пытались воспользоваться высокой линией обороны хозяев. Например, после флангового прорыва Мудрика с навесом в центр штрафной хозяева с трудом отбились.

"Шмели" ответили на 20-й минуте. Это Беллингем накрутил защитника и пробил с линии штрафной зоны. Мяч задел защитника и ушел на угловой. Впоследствии мощно пробил Алле, но сфера пролетела рядом со штангой.

Новый обмен полумоментами состоялся в середине матча. Перед перерывом дортмундец Вольф не попал в створ с перспективной позиции. Чилуэлл же в начале второй половины не смог акцентированно пробить после разрезной передачи Мудрика.

На 63-й минуте "Боруссия" все же открыла счет. Хозяевам удалась стремительная контратака. Адейеми получил передачу от Геррейро, обошел 120-миллионного Фернандеса, обыграл Кепу и отправил мяч в пустые ворота.

Несмотря на ожидания нейтральных болельщиков, первый гол не добавил поединку зрелищности. Соперники наоборот – на значительный временной период "выпали". Лишь в финальной четверти пошли моменты в обе стороны.

Сначала Кобель парировал мощный выстрел Кулибали, а Джан вынес мяч с линии. Далее в контратаке "шмелей" Модест так и не ударил. Вскоре Фелиш из выгодного положения пробил в голкипера, а Зиеш со штрафного отправил мяч рядом со штангой. В конце концов "Челси" так и не отыгрался.

Украинец Михаил Мудрик вышел в старте "синих". Вингер провел на поле 70 минут. Вместо него Грэм Поттер выпустил испанца Кукурелью. Матч в Дортмунде стал третьим подряд в основе для Мудрика.

К слову, накануне "Бавария" одолела ПСЖ на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧелсиЛига ЧемпионовБоруссия