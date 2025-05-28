"Челсі" з камбеком розбив "Бетіс" у фіналі Ліги конференцій та зібрав повну колекцію євротрофеїв

Ліга конференцій, фінал

"Бетіс" – "Челсі" – 1:4

Голи: Еззальзулі, 9 – Енцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Перший тайм: шок для "Челсі"

"Бетіс" дуже швидко покарав лондонців за розслаблений початок поєдинку. Після перехоплення на чужій половині поля Іско протягнув м'яч до штрафного майданчика і віддав ліворуч, де захисники "синіх" прогавили Еззальзулі. Марокканець у дотик з лівої прошив Йоргенсена точно в правий кут.

Еззальзулі відкриває рахунок (фото: uefa.com)

Швидкий гол зламав план "Челсі" на гру, адже до такого англійці були явно не готові. Підопічні Енцо Марески більше володіли м'ячем, намагалися створити щось за рахунок позиційних атак, але гостроти біля воріт "Бетіса" не було абсолютно.

Натомість іспанці в контратаках мали шанс забити ще. Дуже небезпечно бив Бартра – зреагував Йоргенсен. А як Еззазулі не зміг оформити дубль в середині тайму – взагалі загадка.

"Бетіс" до перерви виглядав більш академічно, спокійно, впевнено та чітко – і цілком заслужено завершив перший тайм на свою користь.

Другий тайм: переможний камбек "аристократів"

А от після відпочинку пішла вже зовсім інша гра. "Челсі" впевнено став тиснути на ворота Адріана. Певний час "Бетіс" тримався, але більш молода, агресивна і нахабна англійська команда зрештою добилася свого.

Протягом шести хвилин - спочатку Енцо після диво-пасу Палмера зрівняв рахунок. А потім Джексон вивів британців уперед.

Той же Джексон на 78-й хвилині міг закрити гру, ледь не вийшовши сам на сам з голкіпером суперників, але далеко відпустив м'яч. Те, що не вдалося йому, зробив через 13 хвилин Санчо. Його гол-красень, а потім і четвертий м'яч Кайседо принесли "Челсі" дев'ятий євротрофей в історії клубу.

Черговий м'яч влітає у ворота "Бетіса" (uefa.com)

"Аристократи" зібрали повну колекцію континентальних кубків. До призів Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Кубка Кубків та Суперкубка вони додали ще й кубок Ліги конференцій.