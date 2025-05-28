"Челси" с камбэком разбил "Бетис" в финале Лиги конференций и собрал полную коллекцию евротрофеев

Лига конференций, финал

"Бетис" - "Челси" - 1:4

Голы: Эззальзули, 9 - Энцо, 65, Джексон, 70, Санчо, 83, Кайседо, 90+1

Первый тайм: шок для "Челси"

"Бетис" очень быстро наказал лондонцев за расслабленное начало поединка. После перехвата на чужой половине поля Иско протащил мяч в штрафную и отдал налево, где защитники "синих" упустили Эззальзули. Марокканец в касание с левой прошил Йоргенсена точно в правый угол.

Эззальзули открывает счет (фото: uefa.com)

Быстрый гол сломал план "Челси" на игру, ведь к такому англичане были явно не готовы. Подопечные Энцо Марески больше владели мячом, пытались создать что-то за счет позиционных атак, но остроты у ворот "Бетиса" не было абсолютно.

Зато испанцы в контратаках имели шанс забить еще. Очень опасно бил Бартра - среагировал Йоргенсен. А как Эззазули не смог оформить дубль в середине тайма - вообще загадка.

"Бетис" до перерыва выглядел более академично, спокойно, уверенно и четко - и вполне заслуженно завершил первый тайм в свою пользу.

Второй тайм: победный камбэк "аристократов"

А вот после отдыха пошла уже совсем другая игра. "Челси" уверенно стал давить на ворота Адриана. Некоторое время "Бетис" держался, но более молодая, агрессивная и наглая английская команда в конце концов добилась своего.

В течение шести минут - сначала Энцо после чудо-паса Палмера сравнял счет. А затем Джексон вывел британцев вперед.

Тот же Джексон на 78-й минуте мог закрыть игру, едва не выйдя один на один с голкипером соперников, но далеко отпустил мяч. То, что не удалось ему, сделал через 13 минут Санчо. Его гол-красавец, а затем и четвертый мяч Кайседо принесли "Челси" девятый евротрофей в истории клуба.

Очередной мяч влетает в ворота "Бетиса" (uefa.com)

"Аристократы" собрали полную коллекцию континентальных кубков. К призам Лиги чемпионов, Лиги Европы, Кубка Кубков и Суперкубка они добавили еще и кубок Лиги конференций.