"Челсі" – "Бетіс": де дивитися фінал Ліги конференцій та чим цікавий матч

Унікальний шанс для "Челсі"

Для "Бетіса" це буде перший фінал єврокубків. Натомість "Челсі" вийде на 13-й фінальний матч у своїй історії.

"Сині" мають солідний досвід у вирішальних поєдинках та можуть похвалитися вражаючим послужним списком – вісім перемог у єврокубкових фіналах при чотирьох поразках.

"Челсі" по два рази вигравав Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Кубок Кубків та Суперкубок. Тож, у разі перемоги в Лізі конференцій – клуб може увійти в історію як перший володар усіх п'яти євротурнірів, які проводились під егідою УЄФА.

Хто фаворит фіналу

"Челсі" був рейтинг-фаворитом турніру від самого його початку. І фінал не виключення, незважаючи на те, що шоста команда за підсумками Ла Ліги – "Бетіс" із Севільї – суперник рангом значно вищий, ніж ті, з ким перетиналися "сині" на шляху до вирішального протистояння.

На перемогу лондонців у основний час можна поставити з коефіцієнтом – 1,80. Нічия оцінюється – в 3,40. Виграш іспанського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 4,20.

На те, що "Челсі" здобуде трофей в овертаймі або серії пенальті – коефіцієнт 1,37. На тріумф "Бетіса" за тих же умов – дають 3,20.

Коул Палмер – головний претендент на гол у фіналі (фото: instagram.com/colepalmer10)

Гравці англійського клубу і серед фаворитів на забитий гол у фіналі. Головний – Коул Палмер (коефіцієнт – 2,50). За ним – Марк Гіу (3,00), Ноні Мадуеке (3,15), Педру Нету (3,40) та Тарік Джордж (4,00). І лише після цього квінтету "аристократів" серед претендентів на гол – перший представник "Бетіса" – Седрік Бакамбу (4,20).

Що отримає переможець

Трофей Ліги конференцій – це кубок заввишки 57,5 см і вагою 11 кг.

Приз складається з 32 шестикутних пластин – по одній на кожного учасника групового етапу. Пластини ростуть із основи трофея, повертаються і згинаються догори. Вигин пластин навіяний польотом футбольного м'яча до воріт.

Основа і верхня частина виготовлені з бронзи ручного полірування з ефектом матової гальванізованої сталі. Пластини мають блискучу сріблясту обробку. Трофей був створений лондонською студією Pentagram.

Трофей Ліги конференцій (фото: x.com/Conf_League)

Окрім власне трофею переможець ЛК за регламентом отримує також пряму путівку в основний раунд Ліги Європи наступного сезону. Втім, для учасників фіналу-2025 це не актуально. "Челсі" за підсумками АПЛ забронював собі місце в Лізі чемпіонів. А "Бетіс" і так вже потрапив до Ліги Європи – через чемпіонат Іспанії.

Де дивитися матч

Вирішальний поєдинок Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Перегляд матчу у прямому ефірі буде доступним за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Фінал "Бетіс" – "Челсі" прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 21:30 розпочнеться студії у форматі "візитівки" і продовжиться у перерві та після завершення гри.