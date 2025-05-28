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Чи стане Мудрик переможцем Ліги конференцій? Футболіст вже у Вроцлаві і готовий вийти на поле

Вроцлав, Середа 28 травня 2025 17:08
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Чи стане Мудрик переможцем Ліги конференцій? Футболіст вже у Вроцлаві і готовий вийти на поле Фото: Михайло Мудрик до відсторонення успішно грав за "Челсі" у ЛК (x.com/ChelseaFC)
Автор: Андрій Костенко

Сьогодні в польському Вроцлаві відбудеться фінальний матч Ліги конференцій між англійським "Челсі" та іспанським "Бетісом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Що робитиме Мудрик у фіналі

Поєдинок розпочнеться – о 22:00 за київським часом. Своїх одноклубників на трибунах буде підтримувати й український вінгер "аристократів" Михайло Мудрик. Він прибув до Вроцлава окремо від команди, проте активно спілкувався в Польщі з фанатами "Челсі".

Чи стане Мудрик переможцем Ліги конференцій? Футболіст вже у Вроцлаві і готовий вийти на поле

Михайло Мудрик у Вроцлаві (фото: x.com/ChelseaInPhotos)

Більш того, відсторонений від футболу за підозру у вживанні допінгу гравець навіть може з'явитися на футбольному полі. Не під час матчу, звичайно, а після його завершення.

І в Україні, і в Англії перед фіналом виникало запитання: чи буде вважатися українець офіційним переможцем єврокубку, в разі успіху "Челсі"? Чи не завадить визнанню відсторонення?

З цього приводу зазначимо, що незважаючи на підозру, "Челсі" включив українця в офіційну заявку на другу половину турніру – плей-офф. Тож, Мудрик – повноцінний член команди в розіграші ЛК. Його суто футбольні результати в турнірі теж не дають сумнівів щодо права на підсумкову медаль.

Як повідомляє британський журналіст Бен Джейкобс, усі футболісти, які були протягом сезону в заявці клубу на ЛК, мають право виходити на подіум і святкувати з усіма – попри дискваліфікації.

Щодо вручення медалей – тут чіткого правила немає. В регламенті вказано лише таке: "Команда-переможець отримує 50 золотих медалей, а команда, яка посіла друге місце, – 50 срібних медалей". Розподіляють їх вже клуби.

Тобто, якщо "Челсі" вирішить нагородити українця, він це зробить. Але, вірогідно, у приватному порядку. У те, що Мудрик після гри з'явиться разом з усіма на подіумі – віриться з трудом. Все ж таки, не в тому він зараз положенні, щоб надто світитися на публіці, тим більше під час урочистої церемонії.

Як Мудрик грав у Лізі конференцій-2024/25

Український вінгер був основним гравцем "Челсі" в єврокубку. Він зіграв в обох матчах кваліфікації проти швейцарського "Серветта" (2:0, 1:2), де відзначився асистом.

А вже в основному турнірі відіграв перші чотири поєдинки від дзвінка до дзвінка, забив три голи та віддав три асисти. У двох останніх поєдинках основного етапу ЛК українець не брав участі вже через допінг-справу.

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