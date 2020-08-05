Человечность превыше конфликта: мэрию Тель-Авива подсветили флагом Ливана

Фото: мэрия Тель-Авива (twitter.com TelAviv)

Официально Израиль и Ливан являются враждующими странами

После ужасающих последствий масштабных взрывов в Бейруте власти Израиля решили временно "закопать топор войны" и помочь бедствующему Ливану. Израильские больницы готовы принимать раненых бейрутцев, а мэрия Тель-Авива в знак солидарности подсветила свое здание в цвета ливанского флага.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Как объяснил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, такое решение он принял, поскольку "человечность и гуманность превыше любого конфликта".

"Сегодня вечером мы осветим мэрию флагом Ливана. Человечество стоит перед любым конфликтом, и наше сердце с ливанским народом после ужасной катастрофы, постигшей его", - написал Хульдаи в Twitter.

Впрочем, не все власть имущие израильтяне поддержали жест солидарности мэрии.

"Возможно и необходимо предоставить гуманитарную помощь мирным жителям, пострадавшим в Ливане, но размахивать вражеским флагом в центре Тель-Авива - это моральное замешательство", - написал в Twitter министр Иерусалима Рафи Перец.

Сын премьер-министра Биньямина Нетаньяху - Яир Нетаньяху, также заявил, что выступает против демонстрации цветов флага Ливана.

Тем не менее, многие израильтяне выражают соболезнования и сочувствие ливанскому народу, несмотря на вражду между странами.

Вчера Израиль объявил, что обратился с предложением о предоставлении гуманитарной помощи Ливану.

Помимо гумпомощи, несколько израильских больниц предложили свои услуги в лечении раненых в Бейруте. Масаад Бархум, директор Галилейского медицинского центра в Нагарии, расположенной недалеко от границы с Ливаном, также присоединился к трем другим больницам, которые предложили помощь Ливану.

Израиль участвовал в нескольких войнах с Ливаном, и эти страны официально являются вражескими государствами. С 1982 по 2000 год Израиль оккупировал часть южного Ливана, чтобы вытеснить палестинские группировки, а в 2006 году вел разрушительную войну против Хезболлы.

Напомним, вчера вечером в Бейруте прозвучали мощные взрывы. Взрывная волна повредила и разрушила тысячи домов в ливанской столице, а от порта, где произошел взрыв, почти ничего не осталось.

По последним данным, вследствие взрывов в Бейруте ранения получили около 5 тысяч человек, погибших около 150.

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения.