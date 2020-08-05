Людяність важливіша за конфлікт: мерію Тель-Авіва підсвітили прапором Лівану

Фото: мерія Тель-Авіва (twitter.com TelAviv)

Офіційно Ізраїль і Ліван є ворогуючими країнами

Після жахливих наслідків масштабних вибухів у Бейруті влада Ізраїлю вирішила тимчасово "закопати сокиру війни" і допомогти Лівану. Ізраїльські лікарні готові приймати поранених бейрутців, а мерія Тель-Авіва в знак солідарності підсвітила свою будівлю в кольори ліванського прапора.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як пояснив мер Тель-Авіва Рон Хульдаї, таке рішення він прийняв, оскільки "людяність і гуманність понад будь-який конфлікт".

"Сьогодні ввечері ми освітлимо мерію прапором Лівану. Людство стоїть перед будь-яким конфліктом, і наше серце з ліванським народом після жахливої ​​катастрофи, яка спіткала його", - написав Хульдаї в Twitter.

Втім, не всі можновладці ізраїльтяни підтримали жест солідарності мерії.

"Можливо і необхідно надати гуманітарну допомогу мирним жителям, які постраждали в Лівані, але розмахувати ворожим прапором в центрі Тель-Авіва - це моральне плутанина", - написав у Twitter міністр Єрусалиму Рафі Перець.

Син прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху - Яір Нетаньяху, також заявив, що виступає проти демонстрації кольорів прапору Лівану.

Проте, багато ізраїльтян висловлюють співчуття ліванському народу, попри ворожнечу між країнами.

Вчора Ізраїль оголосив, що звернувся із пропозицією про надання гуманітарної допомоги Лівану.

Крім гумдопомоги, кілька ізраїльських лікарень запропонували свої послуги в лікуванні поранених у Бейруті. Масаад Бархум, директор Галілейського медичного центру в Нагарії, розташованого недалеко від кордону з Ліваном, також приєднався до трьох інших лікарень, які запропонували допомогу Лівану.

Ізраїль брав участь у кількох війнах з Ліваном, і ці країни офіційно є ворожими державами. З 1982 по 2000 рік Ізраїль окупував частину південного Лівану, щоб витіснити палестинські угруповання, а в 2006 році вів руйнівну війну проти Хезболли.

Нагадаємо, вчора ввечері у Бейруті пролунали потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила та зруйнувала тисячі будинків в ліванській столиці, а від порту, де стався вибух, майже нічого не залишилося.

За останніми даними, внаслідок вибухів у Бейруті поранення отримали близько 5 тисяч осіб, які загинули близько 150.

Влада Лівану оголосила Бейрут "містом-лихом". У Бейруті також ввели режим надзвичайного стану.