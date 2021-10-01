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"Человеческая ошибка". В Японии назвали причину наличия примесей в Moderna

Новина українською →
Япония, Пятница 01 октября 2021 09:42
"Человеческая ошибка". В Японии назвали причину наличия примесей в Moderna Фото: в Японии назвали причину наличия примесей в Moderna (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В пятницу, 1 октября японская компания Takeda Pharmaceutical заявила о причине возникновения примесей в вакцине Moderna. Там считают, что этому поспособствовала "человеческая ошибка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным отчета, проблема возникла из-за "неправильной фасовки и человеческой ошибки, связанной с визуально неправильной оценкой необходимого проема перед набором вакцины из флакона".

Так, было исследовано в общей сложности пять партий вакцины Moderna COVID-19, произведенной в период с 27 июня по 3 июля.

Первые три были отправлены в Японию и позже отозваны после обнаружения посторонних веществ, которые позже были определены как металлические части.

В отчете говорится, что для избежания в дальнейшем таких инцидентов, необходимо улучшить процедуру правильного использования вакцин.

Стоит отметить, что в августе власти Японии приостановили использование трех партий Moderna, содержавших 1,63 млн доз, после того, как стало известно об обнаружении в них примесей.

После чего Moderna начала расследование в сотрудничестве с Takeda и испанским производителем Rovi, который управляет заводом, где произошло загрязнение.

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