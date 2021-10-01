ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Людська помилка". В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 01 жовтня 2021 09:42
"Людська помилка". В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna Фото: в Японії назвали причину наявності домішок в Moderna (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю, 1 жовтня японська компанія Takeda Pharmaceutical заявила про причину виникнення домішок у вакцині Moderna. Там вважають, що цьому посприяла "людська помилка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними звіту, проблема виникла через "неправильне фасування і людську помилку, пов'язану з візуально неправильною оцінкою необхідного прорізу перед набором вакцини з флакона".

Так, було досліджено в цілому п'ять партій вакцини Moderna COVID-19, виробленої в період з 27 червня по 3 липня.

Перші три були відправлені в Японію і пізніше відкликані після виявлення сторонніх речовин, які пізніше були визначені як металеві частини.

У звіті говориться, що для уникнення надалі таких інцидентів, необхідно поліпшити процедуру правильного використання вакцин.

Варто зазначити, що в серпні влада Японії призупинила використання трьох партій Moderna, що містили 1,63 мільйона доз, після того, як стало відомо про виявлення в них домішок.

Після чого Moderna розпочала розслідування у співпраці з Takeda і іспанським виробником Rovi, який управляє заводом, де сталося забруднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Вакцина від коронавірусу
NEWS
У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова
У Офісі президента заявили, що Зеленський не причетний до запуску відставки Разумкова
DAILY
Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених