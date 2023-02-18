Ждут поставок. В России, вероятно, уже дефицит иранских дронов, - Игнат

"Ну "Шахеды" мы видели уже давно. Их меньше стало очевидно. Самые массовые запуски "Шахедов" были на Новый год, потом в середине февраля, а теперь мы видим по несколько "Шахедов". Трудно сказать, с чем именно это связано. Возможно, придерживают для каких-то будущих провокативные действия. Возможно, действительно дефицит у них и ждут поставок", - сказал Игнат.