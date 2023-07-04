Чекають на нові поломки? Терміни здачі авіаносця "Адмірал Кузнєцов" у РФ знову зрушили

За словами джерела, корабель у кращому разі буде передано флоту наприкінці 2024 року. Востаннє термін пересували на перший квартал наступного року. Заводські ходові випробування планують розпочати навесні 2024 року, державні випробування восени.

"Якщо в ході випробувань щось піде не так, то неминуче зрушення здачі на 2025 рік", - заявило джерело. Він також зазначив, що усунення термінів спричинене проблемами несвоєчасних поставок обладнання підприємствами кооперації та постійними змінами вимог замовника.

Росія кілька років не може полагодити авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Корабель знаходиться на плановому ремонті з 2018 року після повернення з походу в Середземне море. У 2018 році під час спуску на воду сталася аварія, через яку на нього впав підйомний кран.

У 2019 році на кораблі сталася пожежа, двоє людей загинули, ще 14 постраждали. Ще одна пожежа сталася наприкінці 2022 року. Спочатку повернення корабля було заплановано на 2023 рік, проте пізніше термін зрушувався.

Раніше в ГУР заявили, що "Адмірал Кузнєцов" перебуває у критичному стані. У Росії намагаються знайти винних у цьому.