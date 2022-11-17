Ждут наступление ВСУ. Разведка объяснила, почему россияне укрепляют Крым

Российские войска укрепляют свои линии обороны в оккупированном Крыму, поскольку ждут украинского наступления по освобождению полуострова. Эта подготовка была начата врагом еще до полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Вадима Скибицкого в интервью "t-online".

"Оккупанты ждут нашего наступления по освобождению Крыма. Они устанавливают новые оборонные линии не только в Крыму, но и дальше на север в Херсонской области, чтобы как можно раньше перехватить украинскую атаку на Крым. Но это не совсем новое развитие. Россия расширила свою оборону в Крыму еще до вторжения. Две-три тактические батальонные группы были размещены там еще до февраля", - объясняет Скибицкий.

Вопрос журналиста, ожидает ли оккупационная армия наступления со стороны Украины в ближайшее время, он призвал задать этот вопрос самим россиянам.

"Это то, о чем вы должны спросить Российскую Федерацию. Сможем ли мы это сделать, зависит от наших ресурсов, особенно оружия и боеприпасов. Нам нужны все виды боеприпасов в советских стандартах и стандартах НАТО", - говорит Скибицкий.

При этом он отметил, что больше всего в этом случае украинские силы нуждаются в помощи в артиллерии.

"Поддерживающий артиллерийский огонь очень важен для наступательных операций. Поэтому нам нужны прежде всего боеприпасы для немецкой танковой гаубицы, польской системы Krab и других ракет для американских систем", - подытожил Скибицкий.

Что происходит в Крыму

Напомним, недавно в сети появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что российские военные начали рыть окопы в северной части временно оккупированного Крыма.

На кадрах заметно, что оккупанты возводят оборонительные позиции по всей северной части автономной республики.

Между тем, аналитики утверждают, что россияне готовят окопы возле КПП "Чонгар" между Херсонской областью и полуостровом. Также их обнаружили и в районе Армянска, расположенном в северо-западной части Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.