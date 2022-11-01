"Газпром" на 50% скоротив постачання газу в Молдову

Спину зазначив, що поставлений обсяг російського газу розподілять так: 3,4 млн кубометрів на день для правого берега і 2,3 млн кубометрів на день для лівого берега. Придністровський регіон отримає на 40% менше, ніж у жовтні, додав він.

Варто зазначити, газ використовується, зокрема, для виробництва електроенергії, основний виробник - Молдавська ДРЕС, розташована на території Придністров'я.

Міністр зауважив, що зниження споживання електроенергії є надзвичайно важливим. "Просимо продовжувати національні заощадження. У нас є багато хороших прикладів, але я впевнений, що ще є місце для відповідальності", - звернувся він до громадян.

Спину підкреслив, що 1 листопада дефіцит електроенергії становитиме близько 4070 МВт/год.