"Газпром" на 50% сократил поставки газа в Молдову

Спину отметил, что поставленный объем российского газа распределят так: 3,4 млн кубометров в день для правого берега и 2,3 млн кубометров в день для левого берега. Приднестровский регион получит на 40% меньше, чем в октябре, добавил он.

Стоит отметить, что газ используется, в частности, для производства электроэнергии, основной производитель - Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья.

Министр отметил, что снижение потребления электроэнергии чрезвычайно важно. "Просим продолжать национальные сбережения. У нас много хороших примеров, но я уверен, что еще есть место для ответственности", - обратился он к гражданам.

Спину подчеркнул, что 1 ноября дефицит электроэнергии составит около 4070 МВт/час.