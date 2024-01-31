Ждут "братьев". Футбольная сборная России нашла в Европе небрезгливых соперников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной .

Балканская команда собралась сыграть спарринг с россиянами. Более того, "белые орлы" поедут в Москву, когда все европейские сборные обходят РФ десятой дорогой во время агрессии против Украины.

"50 дней до матча Россия – Сербия! Ждем дружеской встречи с братьями", – написали россияне, а впоследствии аккаунт Футбольного союза Сербии сделал ретвит поста.

Поединок намечен на 21 марта. Товарищеский матч состоится в Москве на стадионе "Динамо". Арена может принять более 26 тысяч болельщиков.

Сборная Сербии станет первой европейской сборной, которая встретится с Россией после полномасштабного вторжения в Украину. В феврале-марте 2022 года российская команда оказалась в изоляции и была отстранена от всех соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. С тех пор сборная играла только контрольные поединки со странами "третьего мира".

О намерениях сербской сборной принять приглашение России стало известно в декабре. Тогда Украинская ассоциация футбола призвала коллег из Балкан обратить внимание на то, что "недопустимо разрешать командам из России возвращаться в футбольную семью цивилизованного мира". Пока неизвестно, санкционировал ли матч УЕФА.