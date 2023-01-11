"Чекаю хороших новин": Кулеба обговорив військові потреби України з колегою з Естонії
Сьогодні, 11 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмасом Рейнсалу допомогу, яку Таллінн може надати для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Twitter.
"Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру", - сказав Кулеба.
Він також сказав, що Росія має заплатити за повномаштабне вторгнення на територію України.
Своєю чергою Рейнсалу заявив, що після розмови з українським міністром "потребував допомоги" для України під час розмови міністром закордонних справ Грузії Іллею Дарчіашвілі.
Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з естонським президентом Аларом Карісом. Під час розмови вони обговорили євроатлантичну інтеграцію України.
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