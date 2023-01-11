"Жду хороших новостей": Кулеба обсудил военные нужды Украины с коллегой из Эстонии
Сегодня, 11 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу помощь, которую Таллинн может предоставить для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.
"Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хорошие новости. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира", - сказал Кулеба.
Он также сказал, что Россия должна заплатить за полномасштабное вторжение на территорию Украины.
В свою очередь Рейнсалу заявил, что после разговора с украинским министром "требовал помощи" для Украины во время разговора министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.
Напомним, вчера президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эстонским президентом Аларом Карисом. В ходе разговора они обсудили евроатлантическую интеграцию Украины.
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