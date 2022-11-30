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Не чекайте, поки станеться трагедія: Кулеба закликав передати Україні сучасні танки

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Середа 30 листопада 2022 16:49
Не чекайте, поки станеться трагедія: Кулеба закликав передати Україні сучасні танки Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Союзникам по НАТО не треба чекати, коли на війні в Україні трапиться щось погане, а просто треба ухвалити рішення про передачу сучасних танків Збройним силам прямо зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Міністр навів дуже простий приклад та згадав, що із самого початку війни були якісь психологічні бар'єри щодо постачання зброї Україні.

"То артилерію не передавали, то реактивні системи залпового вогню не передавали, проте тепер все це Україні постачають", - йдеться у заяві.

Кулеба додав, що ці рішення зазвичай ухвалювали, коли відбувалась якась трагедія на фронті і у партнерів по НАТО вже не було іншого вибору.

"Змініть логіку, не чекайте поки відбудеться щось погане, ухваліть рішення про передачу танків зараз для того, аби запобігти поганому розвитку подій, для того аби навпаки діяти проактивно та звільнити ще більше територій та українських громадян", - закликав Кулеба.

Нагадаємо, що ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та "Групи семи" у Румунії та Польщі були питання постачання Україні систем ППО та відновлення енергосистеми країни.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед Росією у зимові місяці.

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