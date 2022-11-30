Не ждите, пока произойдет трагедия: Кулеба призвал передать Украине современные танки

Союзникам по НАТО не нужно ждать, когда на войне в Украине случится что-то плохое, а просто нужно принять решение о передаче современных танков Вооруженным силам прямо сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министр привел очень простой пример и вспомнил, что с самого начала войны были психологические барьеры по поставкам оружия Украине.

"То артиллерию не передавали, то реактивные системы залпового огня не передавали, однако теперь все это поставляют Украине", - говорится в заявлении.

Кулеба добавил, что эти решения обычно принимались, когда происходила какая-то трагедия на фронте и у партнеров по НАТО уже не было иного выбора.

"Измените логику, не ждите пока произойдет что-то плохое, примите решение о передаче танков сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий и украинских граждан", - призвал Кулеба.