Не ждите, пока произойдет трагедия: Кулеба призвал передать Украине современные танки
Союзникам по НАТО не нужно ждать, когда на войне в Украине случится что-то плохое, а просто нужно принять решение о передаче современных танков Вооруженным силам прямо сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Министр привел очень простой пример и вспомнил, что с самого начала войны были психологические барьеры по поставкам оружия Украине.
"То артиллерию не передавали, то реактивные системы залпового огня не передавали, однако теперь все это поставляют Украине", - говорится в заявлении.
Кулеба добавил, что эти решения обычно принимались, когда происходила какая-то трагедия на фронте и у партнеров по НАТО уже не было иного выбора.
"Измените логику, не ждите пока произойдет что-то плохое, примите решение о передаче танков сейчас для того, чтобы предотвратить плохое развитие событий, для того чтобы наоборот действовать проактивно и освободить еще больше территорий и украинских граждан", - призвал Кулеба.
Напомним, что ключевыми темами мер НАТО, ОБСЕ и "Группы семи" в Румынии и Польше были вопросы поставки Украине систем ПВО и восстановления энергосистемы страны.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал НАТО предоставить Украине современные танки, чтобы ВСУ получили военное преимущество перед Россией в зимние месяцы.
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