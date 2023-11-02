Чекав на окупацію Одеси і здавав позиції ППО. Агента ФСБ засудили до 15 років в'язниці

Деталі справи

Чоловік збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхню кількість, а також про особовий склад та військову техніку, що здійснюють охорону цих об'єктів.

На виконання завдань російських кураторів, під час поїздки до Миколаєва, засуджений відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин і позицій ППО.

Гроші за виконану "роботу" агент ФСБ отримував у банках Одеси

Для комунікації з представниками ФСБ РФ інформатор використовував заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал. У текстових повідомленнях коректувальник підтверджував ворогу координати військових об'єктів за допомогою посилання на Google Maps.

За свої "послуги" він отримав 1100 доларів винагороди. Для конспірації та не привернення уваги до інформатора, кошти надходили невеликими частинами до різних банківських установ (пунктів отримання грошових переказів) на території Одеси.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Зазначається, що у разі окупації Одеси він хотів отримати посаду начальника економічного відділу у незаконно створених РФ правоохоронних органах.

Суд визнав його винним у держзраді

Правоохоронці затримали чоловіка у березні 2023 року. На вирок суду він очікував під вартою.

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вироки для зрадників України

Нещодавно агента ФСБ, який під виглядом журналіста стежив за українськими військовими в Донецькій області, засудили до 12 років позбавлення волі.

Також клірика УПЦ Московського патріархату засудили до 15 років в'язниці. Він у Сумській області передавав окупантам інформацію про українських військових.