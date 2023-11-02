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Ждал оккупации Одессы и сдавал позиции ПВО. Агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Одессы помогал россиянам и выявлял позиции противовоздушной обороны ВСУ в регионе. Его задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Мужчина собирал разведданные о местах расположения средств противовоздушной обороны ВСУ на территории одного из районов Одессы, их количество, а также о личном составе и военной технике, осуществляющих охрану этих объектов. 

Во исполнение заданий российских кураторов, во время поездки в Николаев, осужденный отслеживал поставки военной техники на передовую, сосредоточение военных, фиксировал места дислокации воинских частей и позиций ПВО.

Деньги за проделанную "работу" агент ФСБ получал в банках Одессы

Для коммуникации с представителями ФСБ РФ информатор использовал заранее отработанный анонимный Telegram-канал. В текстовых сообщениях корректировщик подтверждал врагу координаты военных объектов с помощью ссылки на Google Maps.

За свои "услуги" он получил 1100 долларов вознаграждения. Для конспирации и не привлечения внимания к информатору, средства поступали небольшими частями в различные банковские учреждения (пункты получения денежных переводов) на территории Одессы.

Фото: Агент ФСБ (facebook.com/pgo.gov.ua)

Отмечается, что в случае оккупации Одессы он хотел получить должность начальника экономического отдела в незаконно созданных РФ правоохранительных органах.

Суд признал его виновным в госизмене

Правоохранители задержали мужчину в марте 2023 года. Приговора суда он ожидал под стражей.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей Украины

Недавно агента ФСБ, под видом журналиста следившего за украинскими военными в Донецкой области, приговорили к 12 годам лишения свободы.

Также клирика УПЦ Московского патриархата приговорили к 15 годам тюрьмы. Он в Сумской области передавал оккупантам информацию об украинских военных.

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