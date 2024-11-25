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"Чекатиму на стоянці". Легендарний капітан МЮ зчепився з фанатом колишнього клубу: відео

Іпсвіч, Понеділок 25 листопада 2024 17:59
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"Чекатиму на стоянці". Легендарний капітан МЮ зчепився з фанатом колишнього клубу: відео Фото: Рой Кін не звик уникати сутичок (manutd.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" і збірної Ірландії Рой Кін навіть у солідному віці готовий повправлятися навкулачки. Телевізійного експерта неабияк розгнівав затятий уболівальник "Іпсвіча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Інцидент трапився після поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "трактористи" розійшлися миром із МЮ (1:1). На гол Рашфорда в складі господарів відповів Гатчінсон.

Кін звично працював у ролі телевізійного експерта для Sky Sports. Зокрема, він інтерв'ював нового керманича "Юнайтед" Рубена Аморіма. У якийсь момент холеричний ірландець відлучився з кадру та підійшов до роззяв, які не покинули стадіон після фінального свистка.

Один із фанатів почав ображати Кіна. Фахівець тренував "трактористів" у 2009-2011 рр., тож, імовірно, суперечка стосувалася періоду роботи ірландського тренера з "Іпсвічем". "Я чекатиме на тебе на стоянці, зможемо це обговорити", – відреагував Кін у своєму стилі.

Хто такий Рой Кін

Уродженець Корка, вихованець місцевого "Рокмаунта". На професіональному рівні дебютував за "Коб Рамблерс", а перед сезоном 1990/91 його покликав у "Ноттінгем Форест" Браян Клаф.

Відіграв за "лісників" три роки та перейшов у "Манчестер Юнайтед". У складі команди Алекса Фергюсона провів 12 повних сезонів, був лідером і капітаном "червоних дияволів". На схилі кар'єри провів півроку за шотландський "Селтік".

Із МЮ завоював 7 чемпіонських титулів, по чотири Кубка та Суперкубка Англії, трофей Ліги чемпіонів 1998/99 і Міжконтинентальний кубок-1999. У складі "кельтів" став чемпіоном Шотландії і взяв Кубок ліги в кампанії 2005/06. Бійцівський характер призвів до низки конфліктів зі суперниками (Вієйра, Холанд-старший, Ширер).

Провів 67 матчів (9 голів) за збірну Ірландії, учасник ЧС-1994. На Мундіалі-2002 був у заявці, але покинув табір національної команди через сварку з Міком Маккарті. Тренував англійські "Сандерленд" та "Іпсвіч", згодом був асистентом Мартіна О'Ніла в збірній та "Ноттінгемі".

До слова, раніше пригадали топ-10 найгірших форвардів англійської Прем'єр-ліги.

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