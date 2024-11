"Чекатиму на стоянці". Легендарний капітан МЮ зчепився з фанатом колишнього клубу: відео

Інцидент трапився після поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "трактористи" розійшлися миром із МЮ (1:1). На гол Рашфорда в складі господарів відповів Гатчінсон.

Кін звично працював у ролі телевізійного експерта для Sky Sports. Зокрема, він інтерв'ював нового керманича "Юнайтед" Рубена Аморіма. У якийсь момент холеричний ірландець відлучився з кадру та підійшов до роззяв, які не покинули стадіон після фінального свистка.

Один із фанатів почав ображати Кіна. Фахівець тренував "трактористів" у 2009-2011 рр., тож, імовірно, суперечка стосувалася періоду роботи ірландського тренера з "Іпсвічем". "Я чекатиме на тебе на стоянці, зможемо це обговорити", – відреагував Кін у своєму стилі.

Roy Keane’s offering an Ipswich fan out in the car park pic.twitter.com/RYYuD9Ywji