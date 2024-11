"Буду ждать на парковке". Легендарный капитан МЮ сцепился с фанатом бывшего клуба: видео

Инцидент произошел после поединка 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором "трактористы" разошлись миром с МЮ (1:1). На гол Рашфорда в составе хозяев ответил Гатчинсон.

Кин привычно работал в роли телевизионного эксперта для Sky Sports. В частности, он интервьюировал нового наставника "Юнайтед" Рубена Аморима. В какой-то момент холерический ирландец отлучился из кадра и подошел к зеваками, которые не покинули стадион после финального свистка.

Один из фанатов начал оскорблять Кина. Специалист тренировал "трактористов" в 2009-2011 гг., вероятно, перепалка касалась периода работы ирландского тренера с "Ипсвичем". "Я буду ждать тебя на парковке, сможем это обсудить", – отреагировал Кин в своем стиле.

Roy Keane’s offering an Ipswich fan out in the car park pic.twitter.com/RYYuD9Ywji