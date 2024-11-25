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"Буду ждать на парковке". Легендарный капитан МЮ сцепился с фанатом бывшего клуба: видео

Ипсвич, Понедельник 25 ноября 2024 17:59
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"Буду ждать на парковке". Легендарный капитан МЮ сцепился с фанатом бывшего клуба: видео Фото: Рой Кин не привык избегать стычек (manutd.com)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Ирландии Рой Кин даже в солидном возрасте готов поупражняться на кулаках. Телевизионного эксперта изрядно разгневал ярый болельщик "Ипсвича".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел после поединка 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором "трактористы" разошлись миром с МЮ (1:1). На гол Рашфорда в составе хозяев ответил Гатчинсон.

Кин привычно работал в роли телевизионного эксперта для Sky Sports. В частности, он интервьюировал нового наставника "Юнайтед" Рубена Аморима. В какой-то момент холерический ирландец отлучился из кадра и подошел к зеваками, которые не покинули стадион после финального свистка.

Один из фанатов начал оскорблять Кина. Специалист тренировал "трактористов" в 2009-2011 гг., вероятно, перепалка касалась периода работы ирландского тренера с "Ипсвичем". "Я буду ждать тебя на парковке, сможем это обсудить", – отреагировал Кин в своем стиле.

Кто такой Рой Кин

Уроженец Корка, воспитанник местного "Рокмаунта". На профессиональном уровне дебютировал за "Коб Рамблерс", а перед сезоном 1990/91 его позвал в "Ноттингем Форест" Брайан Клаф.

Отыграл за "лесников" три года и перешел в "Манчестер Юнайтед". В составе команды Алекса Фергюсона провел 12 полных сезонов, был лидером и капитаном "красных дьяволов". На склоне карьеры провел полгода за шотландский "Селтик".

С МЮ завоевал 7 чемпионских титулов, по четыре Кубка и Суперкубка Англии, трофей Лиги чемпионов 1998/99 и Межконтинентальный кубок-1999. В составе "кельтов" стал чемпионом Шотландии и взял Кубок лиги в кампании 2005/06. Бойцовский характер привел к ряду конфликтов с соперниками (Виейра, Холанд-старший, Ширер).

Провел 67 матчей (9 голов) за сборную Ирландии, участник ЧМ-1994. На Мундиале-2002 был в заявке, но покинул лагерь национальной команды из-за ссоры с Миком Маккарти. Тренировал английские "Сандерленд" и "Ипсвич", затем был ассистентом Мартина О'Нила в сборной и "Ноттингеме".

К слову, ранее вспомнили топ-10 самых худших форвардов английской Премьер-лиги.

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