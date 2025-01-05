Чекати різкого потепління? Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

3 січня в Україну зайшло похолодання, яке протримається до 7 січня. Тож більша частина робочого тижня пройде під впливом теплої погоди, але й зима про себе нагадає. Щоправда, не морозами, але мокрим снігом.

Погода на Водохреща

Так, у понеділок, 6 січня, більшу частину України накриють дощі зі снігом. Опадів не очікується тільки:

у всіх південних областях;

у Запорізькій, Донецькій, Луганській.

Причому найхолодніше вночі буде на сході, до -7 градусів. Також будуть регіони, наприклад у центрі, де "мінуси" будуть і вдень, хоча до -1, і вночі. Найтепліше вдень буде на півдні, у більшості регіонів, до +7. У Києві вдень буде мокрий сніг, вночі -4...-6, вдень - -1....+1.

Погода в Україні 6 січня (meteo.gov.ua)

Різке потепління в Україні

У вівторок, 7 січня, в Україні різко потеплішає. Причому, по всій території України буде сухо. Плюсова температура триматиметься як уночі, так і вдень. Лише на півночі, сході та місцями в центрі очікується вночі мінімальний мороз, до -1, у Луганській області - до -2.

Удень термометри покажуть максимальні +10 градусів, причому не тільки на півдні, а й на заході. Найхолодніше вдень буде в Луганській, Сумській та Чернігівській областях, до +5. У Києві без опадів, вночі -1....+1, вдень +5...+7 градусів.

У середу, 8 січня, потепління набере сили, щоправда, без дощів не обійдеться. Опади пройдуть скрізь, крім півдня, сходу та Запорізької області. І вночі, і вдень буде плюсова температура в усіх регіонах. Удень "спека" очікується на півдні, зокрема в Криму - до +14 градусів. Найхолодніше вдень буде в західних регіонах.

Аналогічна, тепла погода очікується і 9 січня. Щоправда, дощ із мокрим снігом "проклюнеться" у східних і північних областях, а також у Харківській області. Незважаючи на опади, "мінусів" ні вночі, ні вдень, не буде. На півдні буде так само "спекотно" - у межах +12...+14 градусів. Із цікавого - на Прикарпатті вдень буде майже по-кримськи тепло, +10...+12. У Києві без опадів, вночі до +3, вдень до +7.

П'ятниця, 10 січня, також буде теплою. Причому, окремим "холодним" острівцем, максимум до +5 градусів, виявиться частина західних областей. Причому +10 і вище термометри покажуть не тільки на півдні. У Криму максимально очікується до +13.

Щоправда, вірогідні дощі, які пройдуть смугою, захопивши весь захід України, частину центру разом із Києвом із переходом на Сумську та Чернігівську області. У Києві вночі до +5, удень до +8. "Відлигу" в столиці зіпсують, як зазначалося вище, тільки опади у вигляді дощу.

Погода в Україні 7-10 січня (meteo.gov.ua)