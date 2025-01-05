Ждать резкого потепления? Синоптики дали прогноз на новую рабочую неделю в Украине

3 января в Украину зашло похолодание, которое продержится до 7 января. Поэтому большая часть рабочей недели пройдет под влиянием теплой погоды, но и зима о себе напомнит. Правда, не морозами, но мокрым снегом.

Погода на Крещение

Так, в понедельник, 6 января, большую часть Украины накроют дожди со снегом. Осадков не ожидается только:

во всех южных областях;

в Запорожской, Донецкой, Луганской.

Причем холоднее всего ночью будет на востоке, до -7 градусов. Также будут регионы, например в центре, где "минусы" будут и днем, хотя до -1, и ночью. Теплее всего днем будет на юге, в большинстве регионов, до +7. В Киеве днем будет мокрый снег, ночью -4...-6, днем - -1....+1.

Погода в Украине 6 января (meteo.gov.ua)

Резкое потепление в Украине

Во вторник, 7 января, в Украине резко потеплеет. Причем, по всей территории Украины будет сухо. Плюсовая температура будет держаться как ночью, так и днем. Только на севере, востоке и местами в центре ожидается ночью минимальный мороз, до -1, в Луганской области - до -2.

Днем термометры покажут максимальные +10 градусов, причем не только на юге, но и на западе. Холоднее всего днем будет в Луганской, Сумской и Черниговской областях, до +5. В Киеве без осадков, ночью -1....+1, днем +5...+7 градусов.

В среду, 8 января, потепление наберет силы, правда, без дождей не обойдется. Осадки пройдут везде, кроме юга, востока и Запорожской области. И ночью, и днем будет плюсовая температура во всех регионах. Днем "жара" ожидается на юге, в частности в Крыму - до +14 градусов. Холоднее всего днем будет в западных регионах.

Аналогичная, теплая погода ожидается и 9 января. Правда, дождь с мокрым снегом "проклюнется" в восточных и северных областях, а также в Харьковской области. Несмотря на осадки, "минусов" ни ночью, ни днем, не будет. На юге будет все также "жарко" - в пределах +12...+14 градусов. Из интересного - на Прикарпатье днем будет почти по-крымски тепло, +10...+12. В Киеве без осадков, ночью до +3, днем до +7.

Пятница, 10 января, также будет теплой. Причем, отдельным "холодным" островком, максимум до +5 градусов, окажется часть западных областей. Причем +10 и выше термометры покажут не только на юге. В Крыму максимально ожидается до +13.

Правда, вероятны дожди, которые пройдут полосой, захватив весь запад Украины, часть центра вместе с Киевом с переходом на Сумскую и Черниговскую области. В Киеве ночью до +5, днем до +8. "Оттепель" в столице испортят, как указывалось выше, только осадки в виде дождя.

Погода в Украине 7-10 января (meteo.gov.ua)