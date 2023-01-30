Чекати морозів чи тепла? Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому

Коротка кліматична характеристика

Синоптики звертають увагу, що йдеться не про прогноз, а аналіз за минулі роки - багаторічний режим погоди в лютому в Україні, а отже:

середня місячна температура повітря складає від 0 до -6 градусів морозу, на півдні та Закарпатті місцями +1 +4 тепла,

абсолютний мінімум температури а межах -15 -39 градусів морозу,

абсолютний максимум температури +12 +20 градусів тепла, на півдні та південному заході до +24 тепла.

середня місячна кількість опадів 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Прогноз погоди

За даними Укргідрометцентру, стосовно середньомісячної температури та кількості опадів в наступному місяці очікуємо на такі показники:

середня місячна температура передбачається від - 3 морозу до +2 тепла, що на 1.5-2 градуси вище за норму.

що на 1.5-2 градуси вище за норму. при цьому місячна кількість опадів очікується 29-83 мм, що є в межах норми.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні в деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Додамо, також ми писали про те, коли в Україну можуть повернутися сильні морози.

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