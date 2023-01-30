Чекати морозів чи тепла? Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому

Синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року. Так, наступного місяця середня температура повітря коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики звертають увагу, що йдеться не про прогноз, а аналіз за минулі роки - багаторічний режим погоди в лютому в Україні, а отже:
За даними Укргідрометцентру, стосовно середньомісячної температури та кількості опадів в наступному місяці очікуємо на такі показники:
Нагадаємо, що сьогодні в Україні в деяких регіонах очікується мокрий сніг.
Додамо, також ми писали про те, коли в Україну можуть повернутися сильні морози.
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