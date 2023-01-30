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Чекати морозів чи тепла? Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому

Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в лютому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Синоптики розповіли українцям, якої погоди їм очікувати у лютому 2023 року. Так, наступного місяця середня температура повітря коливатиметься від -3 морозу до +2 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Коротка кліматична характеристика

Синоптики звертають увагу, що йдеться не про прогноз, а аналіз за минулі роки - багаторічний режим погоди в лютому в Україні, а отже:

  • середня місячна температура повітря складає від 0 до -6 градусів морозу, на півдні та Закарпатті місцями +1 +4 тепла,
  • абсолютний мінімум температури а межах -15 -39 градусів морозу,
  • абсолютний максимум температури +12 +20 градусів тепла, на півдні та південному заході до +24 тепла.
  • середня місячна кількість опадів 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Прогноз погоди

За даними Укргідрометцентру, стосовно середньомісячної температури та кількості опадів в наступному місяці очікуємо на такі показники:

  • середня місячна температура передбачається від -3 морозу до +2 тепла, що на 1.5-2 градуси вище за норму.
  • при цьому місячна кількість опадів очікується 29-83 мм, що є в межах норми.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні в деяких регіонах очікується мокрий сніг.

Додамо, також ми писали про те, коли в Україну можуть повернутися сильні морози.

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