RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ждать морозов или тепла? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале

Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Синоптики рассказали украинцам, какую погоду им ожидать в феврале 2023 года. Так, в следующем месяце средняя температура воздуха будет колебаться от -3 мороза до +2 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Краткая климатическая характеристика

Синоптики обращают внимание, что речь идет не о прогнозе, а анализе за прошлые годы - многолетний режим погоды в феврале в Украине, а следовательно:

  • средняя месячная температура воздуха составляет от 0 до -6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами +1 +4 тепла,
  • абсолютный минимум температуры в пределах -15 -39 градусов мороза,
  • абсолютный максимум температуры +12 +20 градусов тепла, на юге и юго-западе до +24 тепла.
  • среднее месячное количество осадков 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Прогноз погоды

По данным Укргидрометцентра, касательно среднемесячной температуры и количества осадков в следующем месяце ожидаем следующие показатели:

  • средняя месячная температура ожидается от -3 мороза до +2 тепла, что на 1.5-2 градуса выше нормы.
  • при этом месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что находится в пределах нормы.

Напомним, сегодня в Украине в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Также мы писали о том, когда в Украину могут вернуться сильные морозы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине