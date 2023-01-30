Ждать морозов или тепла? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале

Синоптики рассказали украинцам, какую погоду им ожидать в феврале 2023 года. Так, в следующем месяце средняя температура воздуха будет колебаться от -3 мороза до +2 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики обращают внимание, что речь идет не о прогнозе, а анализе за прошлые годы - многолетний режим погоды в феврале в Украине, а следовательно:
По данным Укргидрометцентра, касательно среднемесячной температуры и количества осадков в следующем месяце ожидаем следующие показатели:
Напомним, сегодня в Украине в некоторых регионах ожидается мокрый снег.
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