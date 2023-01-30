Ждать морозов или тепла? Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в феврале

Краткая климатическая характеристика

Синоптики обращают внимание, что речь идет не о прогнозе, а анализе за прошлые годы - многолетний режим погоды в феврале в Украине, а следовательно:

средняя месячная температура воздуха составляет от 0 до -6 градусов мороза, на юге и Закарпатье местами +1 +4 тепла,

абсолютный минимум температуры в пределах -15 -39 градусов мороза,

абсолютный максимум температуры +12 +20 градусов тепла, на юге и юго-западе до +24 тепла.

среднее месячное количество осадков 22-89 мм, в Карпатах до 108 мм.

Прогноз погоды

По данным Укргидрометцентра, касательно среднемесячной температуры и количества осадков в следующем месяце ожидаем следующие показатели:

средняя месячная температура ожидается от - 3 мороза до +2 тепла, что на 1.5-2 градуса выше нормы.

что на 1.5-2 градуса выше нормы. при этом месячное количество осадков ожидается 29-83 мм, что находится в пределах нормы.

Напомним, сегодня в Украине в некоторых регионах ожидается мокрый снег.

Также мы писали о том, когда в Украину могут вернуться сильные морозы.

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