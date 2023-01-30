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Дощ, сніг та сильний вітер. Синоптик назвала "невезучі" регіони у прогнозі на сьогодні

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Україна, Понеділок 30 січня 2023 07:00
Дощ, сніг та сильний вітер. Синоптик назвала "невезучі" регіони у прогнозі на сьогодні Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 січня, сніг та мокрий сніг варто очікувати у західних областях, ближче до вечора опади прийдуть до Житомирської, Київської, Чернігівської областей. Також невеликі мокрий сніг або й дощ ймовірні в Криму, на Запоріжжі, в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

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"Решта території України належатиме сухій повітряній масі", - розповіла синоптик.

Вона також попередила, що сьогодні на заході та півночі України передбачається сильніший вітер, часом пориви до 15-20 метрів за секунду.

За даними Діденко, температура повітря в більшості областей України поки що особливо не зміниться.

"Вдень від 2 морозу до 2 тепла", - додала Діденко.

Погода в Києві

У столиці більшу частину доби буде без істотних опадів, але вітер посилиться, вдень 0, +1 градус.

Як повідомлялось, відчутні морози в Україну повернуться, починаючи із суботи, 4 лютого.

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