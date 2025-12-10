Гроші прийдуть на "Дія.Картку": коли стартують чекапи 40+ і які послуги туди увійдуть

За словами нардепа, на такі чекапи уряд планує витратити 10 млрд гривень. На одну людину виділяється 2 тисячі гривень на рік.

До переліку послуг, які можна буде отримати безкоштовно, входять:

вимірювання тиску, частоти серцевих скорочень з оцінкою ритму пульсу;

вимірювання маси тіла, зросту, індексу маси тіла, окружності талії;

збір скарг і симптомів;

лабораторні дослідження (ліпідограма, глікований гемоглобін, креатинін, електроліти);

електрокардіографія та добовий моніторинг артеріального тиску;

консультації з рекомендаціями зміни способу життя;

оформлення направлень до лікарів-спеціалістів;

післявізитний супровід.

Як скористатися програмою

Прем'єр Юлія Свириденко розповіла, що програма запрацює з 1 січня 2026 року.

За її словами, кожен українець, старший за 40 років, отримає запрошення до "Дії" на 30-й день після дня народження. Після прийняття запрошення на "Дія.Картку" буде нараховано 2 тисячі гривень. Їх можна буде витратити виключно на скринінг здоров'я.

Ті, хто не користується застосунком "Дія", зможуть отримати кошти через банки та ЦНАПи.

"Обстеження можна буде пройти в державних, комунальних і приватних установах, що відповідають вимогам МОЗ та НСЗУ щодо участі в програмі "Скринінг здоров'я 40+". Незабаром МОЗ оприлюднить перелік закладів", - сказала глава уряду.