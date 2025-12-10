RU

Общество Образование Деньги Изменения

Деньги придут на "Дія.Карту": когда стартуют чекапы 40+ и какие услуги туда войдут

Иллюстративное фото: часть украинцев смогут пройти медобследования бесплатно (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 2026 года заработают бесплатные профилактические медицинские осмотры (чекапы) для граждан старше 40 лет. Кабмин утвердил порядок реализации программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram и премьера Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам нардепа, на такие чекапы правительство планирует потратить 10 млрд гривен. На одного человека выделяется 2 тысячи гривен в год. 

В перечень услуг, которые можно будет получить бесплатно, входят:

  • измерение давления, частоты сердечных сокращений с оценкой ритма пульса;
  • измерение массы тела, роста, индекса массы тела, окружности талии;
  • сбор жалоб и симптомов;
  • лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, креатинин, электролиты); 
  • электрокардиография и суточный мониторинг артериального давления;
  • консультации с рекомендациями изменения образа жизни;
  • оформление направлений к врачам-специалистам;
  • послевизитное сопровождение.

Как воспользоваться программой

Премьер Юлия Свириденко рассказала, что программа заработает с 1 января 2026 года. 

По ее словам, каждый украинец старше 40 лет получит приглашение  в "Дії" на 30-й день после дня рождения. После принятия приглашения на "Дія.Картку" будет начислено 2 тысячи гривен. Их можно будет потратить исключительно на скрининг здоровья. 

Те, кто не пользуется приложением "Дія", смогут получить средства через банки и ЦНАПы. 

"Обследование можно будет пройти в государственных, коммунальных и частных учреждениях, отвечающих требованиям Минздрава и НСЗУ по участию в программе "Скрининг здоровья 40+". Вскоре Минздрав обнародует перечень заведений", - сказала глава правительства. 

Чекапы для украинцев 40+

Напомним, с 2026 года в Украине будет расширена программа профилактических медицинских осмотров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал финансирование бесплатных "чекапов" для граждан старше 40 лет, которые позволят выявлять болезни на ранней стадии и обеспечивать эффективное лечение.

Пациенты смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение - государственное или частное, а средства на обследование будут зачисляться на виртуальную карточку в приложении "Дія".

Программа предусматривает обследования на сердечно-сосудистые заболевания, диабет и психические расстройства. При необходимости пациент получит электронный рецепт на бесплатные лекарства, а также консультации врачей, лабораторные и инструментальные исследования.

В Минздраве отмечают, что такие профилактические осмотры снизят риск осложнений, преждевременной смертности и помогут формировать культуру ранней диагностики среди украинцев.

Министерство здравоохранения Украинымедосмотр