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Чекаєте на новий паспорт? Українцям нагадали, як посвідчити особу, не маючи документа

Фото: українцям нагадали, як засвідчити особу, не маючи паспорта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У випадку, коли ви здали документи на отримання нового паспорта, але поки він готується, знадобилось посвідчити особу, це можна зробити досить легко. Для цього підійдуть і інші документи, наприклад, закордонний паспрт чи посвідчення водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Для посвідчення особи можна використовувати наступні документи:

  • закордонний паспорт;
  • водійське посвідчення;
  • цифрові документи в мобільному застосунку "Дія", адже вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;
  •  "єДокумент" - це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Вартість оформлення паспорту України та цікаві послуги

У звичайному режимі відновлення внутрішнього паспорта громадянина України триває з дня оформлення нового документа та складає до 20 робочих днів. Його вартість становить 372 гривні, до 10 робочих днів - 498 гривень.

Нагадаємо, в Україні підлітки, які оформлюють паспорт вперше, можуть одночасно оформити і номер платника податків. До того ж вперше паспорт України оформлюється безкоштовно.

Крім того, в Україні запускають сімейну послугу по видачі паспортів. Тепер батьки зможуть одночасно оформити документи собі та дітям.

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