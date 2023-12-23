Ждете новый паспорт? Украинцам напомнили, как удостоверить личность, не имея документа

В случае, когда вы сдали документы на получение нового паспорта, но пока он готовится, понадобилось удостоверить личность, это можно сделать достаточно легко. Для этого подойдут и другие документы, например, заграничный паспорт или водительское удостоверение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.
Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:
В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.
Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика. К тому же, впервые паспорт Украины оформляется бесплатно.
Кроме того, в Украине запускают семейную услугу по выдаче паспортов. Теперь родители смогут одновременно оформить документы себе и детям.
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