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Ждете новый паспорт? Украинцам напомнили, как удостоверить личность, не имея документа

Фото: украинцам напомнили, как удостоверить личность, не имея паспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В случае, когда вы сдали документы на получение нового паспорта, но пока он готовится, понадобилось удостоверить личность, это можно сделать достаточно легко. Для этого подойдут и другие документы, например, заграничный паспорт или водительское удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online.

Для удостоверения личности можно использовать следующие документы:

  • загранпаспорт;
  • водительское удостоверение;
  • цифровые документы в мобильном приложении "Дія", ведь они имеют такую же юридическую силу, как их бумажный или пластиковый аналог;
  • "єДокумент" - это временный документ для удостоверения личности в период военного положения, он создается автоматически на основании данных из BankID или данных биометрического документа.

Стоимость оформления паспорта Украины и интересные услуги

В обычном режиме восстановление внутреннего паспорта гражданина Украины длится со дня оформления нового документа и составляет до 20 рабочих дней. Его стоимость составляет 372 гривны, до 10 рабочих дней - 498 гривен.

Напомним, в Украине подростки, которые оформляют паспорт впервые, могут одновременно оформить и номер налогоплательщика. К тому же, впервые паспорт Украины оформляется бесплатно. 

Кроме того, в Украине запускают семейную услугу по выдаче паспортов. Теперь родители смогут одновременно оформить документы себе и детям.

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