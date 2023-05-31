Чекаємо на 14 червня. В Україні вирішили підвищити тариф на воду, але не з першої спроби

Зазначимо, тарифи на холодну воду встановлюються окремо для кожного водоканалу. Тому залежно від регіону ціни можуть відрізнятись.

У таблиці нижче наведено тарифи з водоканалів без ПДВ (окремо з водопостачання та водовідведення).

Фото: проект рішення щодо підвищення тарифів на воду з 1 червня

Фото: проект рішення щодо підвищення тарифів на воду з 1 червня

Це означає, що для "Вінницяоблканалу" пропонувалося встановити тариф на рівні на рівні 47,75 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 25,62).

Для "Луцькводоканалу" - 32,24 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 28,41), для "Дніпроводоканалу" - 38,79 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 31,36) і так далі.

Найдорожча вода у Павлограді (Дніпропетровська область). Тут тариф пропонували підняти до 70,62 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 53,66).

Для мешканців Одеси пропонували підняти тариф до 44,86 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 35,15), для мешканців Києва - до 40,46 гривень за кубометр з ПДВ (зараз 30,38).

Чому тарифи ще не підвищили

Однак на засіданні голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський повідомив, що зараз на ринку електричної енергії фіксується значне коливання ціни. Тому члени комісії сьогодні ввечері розглянуть запуск процедури перегляду прайс-кепів (Price Cap).

Price Cap - це цінові обмеження, необхідні для того, щоб виробники не завищували ціни на продаж електроенергії на ринках на добу наперед і внутрішньодобовому ринку.

Під час розрахунку тарифів на воду закладалася ціна на електроенергію для водоканалів на рівні 3,20 гривень за кВт-год. Очевидно, що після перегляду прайс-кепів зросте ціна на ринку електроенергії, що призведе до ще більшого підвищення тарифів на воду.

Відповідно, комісія доручила підготувати нові розрахунки та повернеться до цього питання 14 червня.