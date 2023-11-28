Чекає на "Перл-Гарбор". У Литві припустили, чому Захід недостатньо допомагає Україні

Він зазначив, що Захід недостатньо відкритий і чесний щодо того, що насправді означає російсько-українська війна, і припустив, що це може бути пов'язано зі страхом ескалації.

Міністр також вважає, що здебільшого країни Заходу намагаються представити це як регіональну, все ще далеку проблему, яка їх абсолютно не зачіпає. Він назвав це великою політичною проблемою, яка має бути в центрі дискусій.

"Як людина, яка цікавиться історією, я боюся, що ми чекаємо на Перл-Гарбор. Ми вже пройшли всі етапи, але вважаємо, що раз Перл-Гарбора не сталося, то все добре. Однак усе не так добре", - додав глава МЗС Литви.

Напад на Перл-Гарбор

Раптова комбінована атака Повітряних і Підводних сил японського флоту на американські сили, що перебували на військово-морській базі в Перл-Гарборі (Гавайські острови). Вона сталася недільного ранку, 7 грудня 1941 року.

Атака на Перл-Гарбор серйозно підірвала Військово-морські та Військово-повітряні сили США на Тихому океані: два лінкори було втрачено безповоротно, а лінкори "Каліфорнія" і "Вест Вірджинія" стали знову боєздатними тільки влітку 1944 року.

Наступного дня, 8 грудня - після промови президента Франкліна Рузвельта, який назвав напад "днем ганьби" - Конгрес США офіційно оголосив війну Японській імперії. Перебуваючи під враженням від японського успіху, через три дні фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер оголосив війну США.

Критика країн Заходу через недостатню допомогу Україні

Нещодавно президент Чехії Петр Павел заявив, що якщо Захід упустить можливість зберегти підтримку України, то наступний рік може виявитися ще більш сприятливим для РФ.

Ще Павел заявляв, що поставки озброєнь, які потрібні ЗСУ для успіху, поки гальмуються. А самі бойові дії в Україні несуть у собі великий ризик, а саме втому від війни.