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У Чехії зробили важливу заяву щодо екстрадиції ухилянтів до України

Ілюстративне фото: у Чехії зробили важливу заяву щодо екстрадиції ухилянтів до України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Чехія не буде масово видавати Україні чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Але українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретної людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства юстиції Чехії Володимира Ржепка, якогоцитує Idnes.

Він зазначив, що 

в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.

- сказав Ржепка.

Екстрадиція ухилянтів в Україну

Зазначимо, що після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних - тих, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.

При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не буде.

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