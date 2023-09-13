У Чехії зробили важливу заяву щодо екстрадиції ухилянтів до України

Чехія не буде масово видавати Україні чоловіків, які ухиляються від служби в армії. Але українські суди можуть подати запит на екстрадицію конкретної людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства юстиції Чехії Володимира Ржепка, якогоцитує Idnes.
Він зазначив, що
в окремих випадках українська влада може подати запит на екстрадицію.
- сказав Ржепка.
Зазначимо, що після початку мобілізації в Україні у лютому 2022 року почали виникати схеми для виїзду за кордон військовозобов'язаних - тих, хто не має права на відстрочку чи звільнення від мобілізації на законних підставах.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що українські правоохоронні органи практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.
При цьому нардеп Федір Веніславський зазначив, що масової екстрадиції ухилянтів до України з-за кордону не буде.
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